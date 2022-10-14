МИД России осудил осквернение памятника сподвижникам Александра Суворова в Швейцарии Фото: ru.wikipedia.org

Министерство иностранных дел России осудило осквернение памятника сподвижникам генералиссимуса Александра Суворова в Швейцарии, на котором неизвестные нарисовали свастику.

«В ночь на 12 октября неизвестными был вновь осквернен мемориал сподвижникам генералиссимуса А.В.Суворова, погибшим при переходе через Альпы в 1799 в ущелье Шолленен (Швейцария) – на нижнюю часть памятника нанесены две черные свастики. Выражаем глубокое возмущение произошедшим уже второй раз за этот год вопиющим проявлением вандализма», – сообщается на сайте ведомства.

МИД РФ направил Федеральному департаменту иностранных дел Швейцарии ноту протеста с требованием найти и наказать злоумышленников. Как напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве, свастика является символом бесчеловечного национал-социалистского режима, осужденного Нюрнбергским трибуналом. Москва также призвала швейцарские власти обеспечить надлежащую охрану мемориала.

Как писал сайт KP.RU, в мае этого года злоумышленники испачкали мемориал спожвижникам Александра Суворова синей и желтой краской.