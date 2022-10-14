В Еврокомиссии отреагировали на строительство хаба в Турции Фото: REUTERS

Представитель пресс-службы Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что Евросоюз по-прежнему стремится как можно скорее сократить зависимость от российского газа. Об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос о создании хаба в Турции.

"У меня очень немного комментариев о той вчерашней дискуссии, о которой вы говорите. То, что ясно относительно нашей позиции по российскому газу - это то, от чего мы уходим. Мы стремимся как можно быстрее снизить нашу зависимость от российского газа. И инфраструктура здесь ни при чем", - ответил он на вопрос Тим Макфти.

Сегодня, 14 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что международный газовый хаб будет создан в Турции в кратчайшие сроки. Он отметил, что совместно с президентом России Владимиром Путиным они дали указание министрам энергетики двух стран начать соответствующие работы.

А 13 октября, Владимир Путин в ходе двухсторонней встречи с турецким лидером Реджеп Эрдоганом предложил создать в Турции газовый хаб.