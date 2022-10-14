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Политика14 октября 2022 12:34

Путин заявил о возросшем интересе к России со стороны азиатских стран

РФ развивает новые логистические цепочки, которые в значительной степени проходят по этому региону, оьтметил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин заявил о возросшем интересе к России со стороны азиатских стран

Путин заявил о возросшем интересе к России со стороны азиатских стран

Фото: REUTERS

Россия в последнее время стала еще интереснее для Азии, что выражается в частности в росте объемов торговли, считает президент РФ Владимир Путин.

«Сейчас еще больше интересна Азии, мне кажется. Объемы торговли растут, причем растут еще большими темпами, чем в предыдущие годы. По понятным причинам – мы развиваем новые логистические цепочки, которые в значительной степени проходят по этому региону, – страны региона в этом заинтересованы. Возникают новые возможности с точки зрения кооперации, с точки зрения развития собственных компетенций», – заявил глава государства на пресс-конференции в Астане.

Как отметил российский лидер, РФ и странам Средней Азии предстоит решить еще много вопросов, в том числе связанных с работой в финансовой сфере и переходом на национальные валюты. Кроме того, азиатские государства заинтересованы в сотрудничестве в борьбе с терроризмом, добавил он.