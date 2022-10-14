Путин заявил, что партнеров РФ волнует развитие отношений на российско-украинском направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что партнеров Москвы волнует развитие отношений на российско-украинском направлении.

«Наши союзники хотят работать в этих форматах. Вот мы обращаем внимание на некоторые события, связанные с Азербайджаном и Арменией, на то, что происходит между Таджикистаном и Киргизией. Партнеров волнует и будущее развитие отношений на российско-украинском направлении. Это является предметом обсуждений. Партнеров информирую. Но это никак не влияет на глубину отношений с этими странами», - заявил российский лидер на пресс-конференции в Астане в пятницу, 14 октября.

Кроме того, как писал сайт KP.RU, российский президент заявил о том, что Россия в последнее время стала еще более интереснее для Азии. По словам Владимира Путина, такая тенденция выражается в частности в росте объемов торговли между странами.