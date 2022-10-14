В Самаре губернатор Дмитрий Азаров и вице-премьер Марат Хуснуллин открыли движение по развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии

В Самарской области новая развязка улучшит улично-дорожную сеть города. Фото: пресс-служба правительства региона

В Самаре с опережением графика открыли движение по двухуровневой развязке, расположенной на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Старт движению по развязке в пятницу, 14 октября 2022 года, дали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, руководить федерального дорожного агентства Роман Новиков и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Рабочее движение открыли на год раньше срока. Важный для города объект удалось построить благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Строительство эстакады местные жители ждали десятки лет. Отмечают, что по контракту ввод объекта в эксплуатацию планировали только в декабре 2023 года. Однако, с учетом важности развязки для города, чтобы минимизировать неудобства самарцев, приняли решение работать в ускоренном темпе.

- В Самаре дорога, которую мы открываем сегодня, по километражу небольшая, но очень важная. Она внутри города, была узкая, давно были пробки. И вот сейчас благодаря той программе, которую утвердил Президент, нам удается в городе открыть эту прекрасную дорогу. Огромное спасибо руководству региона, губернатору, всем командам муниципалитетов, которые работают над этой задачей. Хочу сказать спасибо Росавтодору, всем строителям. Мы строим с опережением, благодаря профессиональной и слаженной работе команде строителей, федерального центра и регионов, - сказал Марат Хуснуллин.

Благодаря стабильному финансированию, которое обеспечили региональные власти, поддержке федерального центра, бесперебойной поставке материалов, уже летом текущего года специалисты уложили на развязке асфальтное покрытие. Старт рабочего движения дали в режиме телемоста между Самарой и Казанью, где проходит выставка «Дорога-2022».

- Это важнейшая и долгожданная развязка. Здесь, на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, пробка или затрудненное движение были минимум по 16 часов в сутки. Жители Самарской области ждали эту развязку десятки лет. В соответствии с ранее заключенным контрактом срок сдачи объекта - декабрь 2023 года, но мы понимали: хоть на день раньше откроем - уже людьми будет оценено, - подчеркнул глава Самарской области Дмитрий Азаров.

На данный момент специалисты продолжают работу завершающего этапа. Развязка включает в себя путепровод, длина которого 575 метров, и дорогу в 1,2 километра. На объекте благоустраивают прилегающие территории. Многие дорожные участи вводят с опережением сроков, благодаря системной работе правительства региона и губернатора Дмитрия Азарова.