Путин поблагодарил Эрдогана за посредничество в обмене военнопленными Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграл большую роль в решении многих вопросов, в том числе обмене военнопленными между РФ и Украиной, заявил президент России Владимир Путин.

«Президент Турции сыграл заметную роль в решении ряда вопросов – это связано и с обменами. Результат есть. Мы благодарны – получили своих военнослужащих. Он был и активным участником в организации вывоза зерна. Но это зерно, к сожалению, не идет в беднейшие страны по линии ООН», – сказал глава государства на пресс-конференции в Астане.

Как писал сайт KP.RU, накануне в Министерстве обороны России сообщили о новом обмене военнопленными между РФ и Украиной. В результате обмена в Россию из украинского плена были возвращены 20 российских военнослужащих.

Обмен пленными между РФ и Украиной произошел также в конце сентября этого года. Тогда в результате достигнутых договоренностей в Черниговской области 215 украинских военнопленных (в том числе и бойцов украинского неонацистского батальона «Азов»*) обменяли на находившихся в украинском плену 55 военных России, ДНР и ЛНР, а также украинского политика Виктора Медведчука, содержавшегося в следственном изоляторе СБУ по обвинению в госизмене.

*Признанная в России террористической организацией, ее деятельность в РФ запрещена

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