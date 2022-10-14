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Политика14 октября 2022 12:44

Путин заявил, что решение о запуске «Северного потока - 2» вряд ли будет принято

По словам президента, данное решение не является вопросом Москвы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что решение о запуске газопровода «Северный поток - 2» вряд ли будет принято, но отметил, что в данное решение не является вопросом Москвы.

«Решение не принимается и судя по всему не будет принято, но это уже не наше дело. Это дело наших партнеров», - заявил российский лидер на пресс-конференции в Астане в пятницу, 14 октября.

Комментируя вопрос о «Северном потоке - 2», российский президент заявил, что это «выбор тех людей, которые легитимным образом пришли к власти в Германии». По его словам, именно эти люди должны «определить, что им важнее - или обеспечение своих интересов, или же союзнические обязательства».

«В данном случае - союзнические обязательства в рамках НАТО. Я считаю, что это ошибка. И за эту ошибку расплачивается бизнес, граждане ФРГ. Это имеет негативные последствия. С ее интересами мало кто считается», - заявил глава государства.