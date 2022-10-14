Путин не видит необходимости в переговорах с Байденом

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что не видит необходимости во встречи с американским партнером Джо Байденом, отметив также, что решение об его поездки на саммит «Большой двадцатки» так до конца и не принято.

«Надо его спросить, готов он со мной проводить такие переговоры или нет. Я не вижу необходимости, честно говоря, по большому счету. Пока платформы для каких-то переговоров нет», - заявил российский лидер на пресс-конференции в Астане в пятницу, 14 октября.

Путин отмтеил, что на данный момент решение о его поездке на саммит «Большой двадцатки» в Индонезии так окончательно не принято, поэтому ни о каких контактах с лидерами стран пока речи нет.

«С некоторыми из них мы находимся в постоянном контакте, как вы знаете, только что говорили о позиции Турции, турецкого президента, Турция тоже входит в "двадцатку", мы с ними в постоянном контакте находимся», - уточнил он, добавив, что с американским президентом «такие вопросы не обсуждались».