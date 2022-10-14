Путин пообещал изучить предложения Киргизии и Таджикистана по урегулированию на границе Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что оценит предложения Киргизии и Таджикистана по урегулированию конфликта на границе и изучит хранящиеся в Москве карты.

«И одна, и вторая стороны передадут нам соответствующие документы и их видение решения этой проблемы, а мы не только постараемся оценить эти предложения со своей стороны, но и используем для поиска решения имеющиеся в нашем распоряжении документы, которые могли бы лечь в основу возможных договоренностей», – сказал глава государства на пресс-конференции.

По словам российского лидера, в Москве есть даже больше достоверной информации по границам между странами СНГ, чем в самих этих государствах. Как отметил Путин, на встрече с лидерами Таджикистана и Киргизии удалось договориться о том, что будут предприняты все меры для предотвращения возобновления боевых действий и возврата беженцев.

Как писал сайт KP.RU, в конце сентября Киргизия и Таджикистан подписали протокол о прекращении вооруженного пограничного конфликта.

Напомним, по версии киргизской стороны, конфликт начался с того, что во время несения службы киргизский пограничник встретил таджикских военных, которые «в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами заняли боевые позиции на не описанном участке госграницы».