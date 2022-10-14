Путин заявил, что никаких новых волн частичной мобилизации не будет

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что никакой второй волны частичной мобилизации в России не будет.

«Во-первых, Минобороны в начало предполагало меньшую цифру. Не 300 тысяч. Второе - ничего дополнительно не планируется. Никаких предложений от Минобороны не поступало и в обозримом будущем не вижу никакой необходимости. Что касается "бестолковщины" - это связано со старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями. Эта информационная база обновляется», - заявил российский лидер на пресс-конференции в Астане в пятницу, 14 октября.

Путин также пояснил, что на данный момент в российских войсках находится 222 тысячи мобилизованы из 300 тысяч. По его мнению, что в течение примерно двух недель «все мобилизационные мероприятия будут завершены». Российский президент также предложил давать правовую оценку по каждому случаю возможного во время частичной мобилизации отдельно.