Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика14 октября 2022 12:53

Путин оценил перспективы зерновой сделки

Путин поставил под сомнение реализацию зерновой сделки из-за терактов на гумкоридорах
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что если гуманитарные коридоры используются для терактов, это поставит под сомнение их использование в рамках зерновой сделки. Речь шла о взрыве на Крымском мосту 8 октября 2022 года.

“ФСБ констатировала, что скорее всего этот "груз", взрывчатка, были отправлены из Одессы. Но точно не установлено - с помощью зерновоза это сделано или нет. Но если гуманитарные коридоры, выяснится, используется для терактов, это поставит под большой вопрос функционирование этого коридора. Ответ простой - закроем и все. Но надо установить достоверно, а такой информации нет”, - сказал российский лидер.

Напомним, на Крымском мосту рано утром 8 октября этого года произошел подрыв грузового автомобиля: погибли четыре человека, два автомобильных пролета обрушились. ФСБ России сообщила, что организатором теракта выступило главное управление разведки минобороны Украины.

Также президент России Владимир Путин назвал ЧП на Крымском мосту терактом, организованным украинскими спецслужбами. В организации подрыва также участвовали граждане России и зарубежных стран.