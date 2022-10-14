Путин оценил перспективы зерновой сделки

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что если гуманитарные коридоры используются для терактов, это поставит под сомнение их использование в рамках зерновой сделки. Речь шла о взрыве на Крымском мосту 8 октября 2022 года.

“ФСБ констатировала, что скорее всего этот "груз", взрывчатка, были отправлены из Одессы. Но точно не установлено - с помощью зерновоза это сделано или нет. Но если гуманитарные коридоры, выяснится, используется для терактов, это поставит под большой вопрос функционирование этого коридора. Ответ простой - закроем и все. Но надо установить достоверно, а такой информации нет”, - сказал российский лидер.

Напомним, на Крымском мосту рано утром 8 октября этого года произошел подрыв грузового автомобиля: погибли четыре человека, два автомобильных пролета обрушились. ФСБ России сообщила, что организатором теракта выступило главное управление разведки минобороны Украины.

Также президент России Владимир Путин назвал ЧП на Крымском мосту терактом, организованным украинскими спецслужбами. В организации подрыва также участвовали граждане России и зарубежных стран.