Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной, если в Киеве "созреют" для этого

Владимир Путин сделал важное заявление о потенциальных переговорах между РФ и Украиной Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности вести переговоры с представителями украинской власти в случае, если в Киеве поймут необходимость подобных контактов.

По словам Путина, Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров с Украиной и всегда была готова к конструктивному диалогу с Киевом.

Однако, по словам президента РФ, украинские власти под давлением своих западных партнеров решили выйти из переговоров и попросту отказались о чем-либо договариваться с Россией.

"У киевских властей пропало желание вести переговоры, как только войска РФ отошли от киевской области", - подчеркнул глава государства в ходе своей пресс-конференции в Астане.

Путин добавил, что ценит предложения лидеров различных государств (в том числе, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана), готовых оказать посредничество при организации российско-украинских переговоров на высоком уровне. По словам российского президента, в будущем подобные посреднические усилия наверняка будут востребованы.

"Если они [украинские власти] созреют, то пожалуйста, тогда и будут востребованы посреднические усилия", - уточнил Путин.