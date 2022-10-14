Путин заявил, что держать линию соприкосновения с Украиной только с помощью контрактников невозможно Фото: REUTERS

Протяженность линии соприкосновения с Украиной составляет 1,1 тысячи километров, и держать ее только при помощи военнослужащих по контракту невозможно, заявил президент России Владимир Путин, объясняя решение о частичной мобилизации.

«Линия соприкосновения – 1 100 километров. Держать ее войсками из контрактников практически невозможно», – сказал глава государства на пресс-конференции в Астане.

Российский лидер подчеркнул, что все призванные в рамках частичной мобилизации обязательно должны проходить подготовку. Как сообщил Путин, первичная подготовка длится от пяти до десяти дней, затем в частях готовят еще 5-15 дней и уже после этого в войсках проходит дополнительное слаживание. Президент заявил, что даст дополнительные поручения Совету безопасности о проведении инспекции подготовки мобилизованных.

Как писал сайт KP.RU, Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября 2022. По словам главы государства, все призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Он отметил, что все без исключения вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий должны быть решены правительством незамедлительно.