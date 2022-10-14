Путин заявил, что по каждому случаю отъезда во время частичной мобилизации нужно давать правовую оценку Фото: REUTERS

Сегодня, 14 октября 2022 года, президент России Владимир Путин предложил давать правовую оценку каждому случают отъезда во время частичной мобилизации отдельно. Если такая инициатива будет рассматриваться дальше, лидер РФ призвал руководствоваться таким принципом.

“Я предпочитал бы давать правовую оценку каждого гражданина. В каждом отдельном случае нужно действовать только на этом основании”, -сказал Путин.

Ранее сообщалось, что в Кремле не располагают цифрами по уехавшим из РФ гражданам после начала проведения в стране частичной мобилизации.

Порядка 98 тысяч граждан России въехали в Казахстан с 21 сентября этого года, рассказал исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы Министерства внутренних дел республики Аслан Аталыков.

Во время выступления президент России также отметил, что сейчас в войсках 222 тысячи мобилизованы из 300 тысяч, и в течение примерно 2 недель все мобилизационные мероприятия будут завершены. При этом повторных волн призыва не будет.