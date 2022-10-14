Путин назвал количество мобилизованных в России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин назвал число мобилизованных в стране, сообщив, что на сегодняшний день в российских войсках находится 222 тысячи мобилизованных из 300 тысяч.

«Сейчас в войсках 222 тысячи мобилизованы из 300 тысяч. Думаю, что в течение примерно 2 недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», - заявил российский лидер на пресс-конференции в Астане в пятницу, 14 октября.

Как писал сайт KP.RU, в ходе пресс-конференции Путин также заявил, что никаких новых волн частичной мобилизации не будет, а также предложил давать правовую оценку по каждому случаю возможного во время частичной мобилизации отдельно. Российский президент также указал на то, что на данный момент обновляется информационная база.

« Что касается "бестолковщины" - это связано со старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями. Эта информационная база обновляется», - сказал он.