Школьница сломала ногу на детской площадке в Хабаровском крае

Ребенку потребовалась экстренная помощь врачей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный страх родителя – это болезни, порезы и травмы их любимого ребенка. Поэтому особенно ужасно осознавать, что опасность подстерегает их чадо даже на детской площадке. Так, 12-летняя жительница села Краснореченское однажды пошла гулять на знакомую площадку, но забирала ее оттуда уже карета скорой помощи, сообщает Транссибинфо.

Девочка сломала ногу, когда каталась на каруселях. К выяснению деталей произошедшего сразу же подключилась прокуратура Хабаровского края. Они организовали проверку, которая показала, что оборудование на детской площадке не соответствует стандартам. Например, в покрытии выявлены инородные предметы – камни и коренья. По информации прокуратуры, все нарушения должны быть ликвидированы в самое ближайшее время.

Помимо прочего, выяснилось, что травму ребенок получил и из-за неправильного использования качели.