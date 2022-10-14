Путин заявил, что на всех объектах энергетики усилили контроль после теракта на Крымском мосту Фото: REUTERS

В связи с инцидентом на Крымском мосту президент России Владимир Путин заявил, что соответствующие службы проведут мероприятия по усилению контроля на всех объектах энергетической инфраструктуры. Об этом он сказал во время выступления на пресс-конференции в Астане.

“После теракта на Крымском мосту соответствующие службы получили задачу усилить контроль. И на всех объектах важных должны пройти соответствующие мероприятия - на объектах энергетики”, - сказал президент.

Он также подчеркнул, что Россия довольно большая страна, и важно не допустить повторения инцидента в других регионах. “Будем надеяться, что работа будет идти эффективно”, - заключил Путин.

Прогнозируя развитие событий в Украине президент РФ Владимир Путин заявил о готовности вести переговоры с представителями украинской власти в случае, если в Киеве поймут необходимость подобных контактов.

Правительство РФ утвердило единственного подрядчика на ремонт Крымского моста. Им назначен ООО “Нижнеангарсктрансстрой". Согласно информации на портале нормативно-правовых актов, исполнитель обязан завершить работы по восстановлению к 1 июля 2023 года.