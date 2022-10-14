В США заявили, что Вашингтон лишил возможности Россию выпускать критически значимое оружие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замминистра финансов США Уолли Адейомо заявил, что западные санкции лишили военно-промышленный комплекс России способности производить и обслуживать вооружения, "имеющие критическое значение для операций на Украине". При этом политик не назвал ни одного вида или образца вооружений и не привел никаких аргументов в подтверждение своих слов.

"В результате наших коллективных действий российский военно-промышленный комплекс оказался неспособным выпускать и обслуживать критические значимое оборудование для операций на Украине", - заявил замминистра в ходе встречи с представителями трех десятков стран, участвующих в кампании санкционного давления.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 октября 2022 года можно прочитать здесь.