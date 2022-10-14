Мужчина выпал из окна в Ижевске

Пострадавшего экстренно госпитализировали Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне,13 октября, из окна квартиры на третьем этаже многоэтажного дома на улице Барышникова в Ижевске выпал мужчина. Udm-Info делится подробностями ЧП.

«Мы с другом прогуливались, уже подходили к этому дому, и услышали какие-то крики пьяным голосом. Около подъезда стоял мужчина, смотрел наверх и что-то кричал, похожее на "Кидай!". Мы были метрах в 20 от подъезда, но было видно, что из окна квартиры на третьем этаже кто-то свешивается», – поделился один из очевидцев.

Свидетель добавил, что было видно, как мужчина упал вниз, а вместе с ним упал еще какой-то предмет, возможно, обвалился подоконник. Стоявший внизу мужчина немедленно бросился на помощь к упавшему товарищу, а сам очевидец вместе с другом подходить не стали, а просто отправились дальше по своим делам.

Другой свидетель происшествия поделился тем, что вскоре на помощь мужчине приехали скорая помощь и полиция. Пострадавшего доставили в больницу.

На данный момент никаких комментариев от МВД не поступало.