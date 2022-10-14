В США предупредили ВСУ о серьезных проблемах со снабжением зимой Фото: REUTERS

Украинская армия грядущей зимой столкнется с большими проблемами со снабжением войск, считает американский журналист Дэниел Дэвис.

Как отмечает обозреватель в статье 19Fortyfive, энергетическая и промышленная инфраструктура Украины продолжает подвергаться ударам, вследствие которых Киев потерял значительную часть топливно-энергетического комплекса и промышленности. Эта проблема зимой даст о себе знать особенно остро, пишет Дэвис.

Что касается России, то ее энергетические резервы России практически безграничны, а военно-промышленный потенциал имеет большие возможности, заявил журналист. К зиме РФ сможет производить военную технику, оружие и боеприпасы практически непрерывным потоком, в то время как Украина будет почти полностью зависеть от западных поставок с Запада, которые могут не прийти вовремя или прийти в количестве, меньше необходимого, предупредил он.