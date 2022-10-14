В Минобороны РФ заявили, что женщин не призывают в армию в рамках частичной мобилизации

В министерстве обороны РФ отказались от мобилизации женщин в ряды Вооруженных сил Фото: Минобороны РФ

Женщин не планируется призывать в ряды Вооруженных сил в рамках проходящей в стране частичной мобилизации. Об этом заявило министерство обороны РФ 14 октября 2022 года.

В федеральном министерстве также отметили, что в ходе мобилизационных мероприятий не призывают в армию всех без исключения женщин вне зависимости от их семейного положения, наличия детей и других личных обстоятельств.

Ранее о том, что женщинам не стоит опасаться быть призванными в армию РФ в рамках частичной мобилизации заявлял министр обороны России Сергей Шойгу.

Также Шойгу отмечал, что всего в ходе частичной мобилизации, которая была объявлена 21 сентября нынешнего года, в ВС РФ планируется призвать порядка 300 тысяч резервистов. По словам российского президента Владимира Путина, на сегодняшний день по мобилизации в армию страны уже призвано около 222 тысяч человек (как пообещал глава государства, "примерно через две недели" все мобилизационные мероприятия будут завершены).