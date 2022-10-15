Прививка будущего: Названы плюсы назальной вакцины от коронавируса

Назальная форма “Спутник V” очень хорошо защищает от проникновения вируса внутрь организма и является более щадящей формой вакцины, заявил в интервью “Россия 24” гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Также он отметил, что назальная форма может использоваться вместе с обычной формой вакцины.

“Назальная форма - это тоже очень важная форма вакцины, и она довольно уникальна, потому что РНК-вакцины, они не могут делать назальную форму, а назальная форма - это вот преимущество аденовирусного вектора, который присутствует в вакцине “Спутник”. Я сам тоже использовал интраназальную вакцину, и это действительно та форма, которая очень хорошо защищает от проникновения вируса внутрь организма и является более такой щадящей формой вакцины. Поэтому мы видим громаднейший интерес к интраназальной форме”, - отметил Дмитриев.

Кроме этого, он выразил надежду, что дальнейшие мутации будут приводить к ослаблению вируса. Но пока история распространения COVID-19 показала, что это может быть и не так. Поэтому следует быть готовыми к новым более опасным мутациям.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина от коронавируса уже вышла в гражданский оборот.

Сайт KP.RU рассказывал, чем отличается назальная вакцина от обычной, какой у нее срок действия, какие существуют противопоказания и побочные эффекты.