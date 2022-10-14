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Политика14 октября 2022 14:22

Медведев сообщил о планах наладить в России крупномасштабный выпуск беспилотников

Политик назвал использование БПЛА в зоне проведения спецоперации насущной необходимостью
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Медведев сообщил о планах наладить в России крупномасштабный выпуск беспилотников

Медведев сообщил о планах наладить в России крупномасштабный выпуск беспилотников

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российской военной промышленности предстоит наладить крупномасштабное производство беспилотных летательных аппаратов для их применения в боевых действиях, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Беспилотники доказали свою эффективность в современных конфликтах. Их использование в зоне проведения спецоперации – насущная необходимость. России еще предстоит наладить крупномасштабный выпуск БПЛА различных типов», – написал политик в своем Telegram-канале.

Как сообщил зампред Совбеза России, контрольная проверка поставок беспилотников «Орлан» в рамках гособоронзаказа была проведена при его участии на предприятии ООО «Специальный технологический центр» в Санкт-Петербурге.

Напомним, Россия активно использует беспилотники ZALA в ходе спецоперации на Украине.

Ранее ТАСС рассказал о применении новейших беспилотников «Ласточка» в зоне спецоперации на Украине, которые уничтожили несколько бронированных целей.