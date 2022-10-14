The National Interest: США резко сменят курс по Украине в случае крупных потерь в своей армии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство США и американская общественность могут резко изменить свою позицию по Украине в случае прямого вовлечения армии страны в конфликт и больших потерях в живой силе, заявил обозреватель The National Interest Леон Хадар.

"Если это случится (участие Вооруженных сил США в боевых действиях - прим. ред.), и Штаты в конечном итоге начнут нести потери на Украине, а военные вернутся в Америку в мешках для трупов, это может оказать серьезное влияние на общественное мнение и конгресс", - выразил свое мнение колумнист.

Он также предположил, что вступление Запада в непосредственное противостояние с РФ разожжет среди американцев страх мировой войны и массированного ядерного удара.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 октября 2022 года можно прочитать здесь.