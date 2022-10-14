Литовский президент просит НАТО существенно усилить военную помощь Украине

Власти Литвы считают, что Запад должен существенно активизировать военную помощь Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Литовский президент Гитанас Науседа считает, что Запад должен более активно помогать Украине, объемы военных поставок на нужды ВСУ должны регулярно усиливаться. В частности, по его мнению, НАТО и отдельные государства-члены альянса могли бы помочь Киеву в военном плане.

Науседа отметил, что обеспечение средствами противовоздушной обороны (ПВО) является для Украины на данном этапе военного конфликта с РФ крайней необходимостью. Свою идею прибалтийский политик высказал 14 октября 2022 года в ходе беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"С учетом российских атак на инфраструктуру системы противовоздушной обороны имеют для Украины решающее значение", - отметил Науседа в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.

О реакции Столтенберга и лидеров стран-членов НАТО на инициативу литовского президента пока ничего не известно.