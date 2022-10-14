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Политика14 октября 2022 14:44

Литовский президент просит НАТО существенно усилить военную помощь Украине

По мнению политика, альянс должен предоставить Киеву самые современные системы ПВО
Александр КИСЛОВ
Власти Литвы считают, что Запад должен существенно активизировать военную помощь Украине

Власти Литвы считают, что Запад должен существенно активизировать военную помощь Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Литовский президент Гитанас Науседа считает, что Запад должен более активно помогать Украине, объемы военных поставок на нужды ВСУ должны регулярно усиливаться. В частности, по его мнению, НАТО и отдельные государства-члены альянса могли бы помочь Киеву в военном плане.

Науседа отметил, что обеспечение средствами противовоздушной обороны (ПВО) является для Украины на данном этапе военного конфликта с РФ крайней необходимостью. Свою идею прибалтийский политик высказал 14 октября 2022 года в ходе беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"С учетом российских атак на инфраструктуру системы противовоздушной обороны имеют для Украины решающее значение", - отметил Науседа в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.

О реакции Столтенберга и лидеров стран-членов НАТО на инициативу литовского президента пока ничего не известно.