Bloomberg: Евросоюз выделит Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи тремя траншами Фото: REUTERS

Евросоюз может предоставить Украине обещанные 5 млрд евро, которые входят в пакет финансовой помощи в размере 9 млрд евро, тремя траншами в октябре, ноябре и декабре 2022 года, сообщает Bloomberg.

Речь идет о финансовой поддержке киевского режима, согласованной странами – участницами объединения текущей весной.

По предварительным данным, в ближайшие дни ЕС выделит Украине 2 млрд евро, а позже еще 2,5 млрд евро во второй половине ноября. Кроме этого, 500 млн евро планируется выделить в декабре.

Как уточняет агентство, страны Европы не могли согласовать график выплат из-за разногласий по проведению операций.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 октября 2022 года можно прочитать здесь.