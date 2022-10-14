Глава Чувашии открыл новую асфальтированную дорогу в Батыревском районе

Также руководитель Чувашии отметил, что ранее с просьбой о строительстве дороги к нему обратились местные депутаты, и ремонт трассы включили в программу «Комплексное развитие сельских территорий». Сообщается, что данная программа увеличилась больше чем в 1,8 раз. Также, поделился Олег Николаев, сейчас активно развивается инициативное бюджетирование, и в этом году поддержку оказали более 1200 проектам, более половины из которых — дороги на селе.

Как рассказал Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов, строительные работы проведены по всей протяженности этой автодороги, что составляет 2,5 км. Сегодня здесь построены тротуары, имеются водопропускные трубы. Для обеспечения безопасности дорожного движения обустроены искусственные неровности, есть пешеходные переходы и нанесена разметка.