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Экономика14 октября 2022 14:55

Глава Чувашии открыл новую асфальтированную дорогу в Батыревском районе

Открытие дороги прошло в селе Шыгырдан. В своем приветственном слове Глава республики Олег Николаев подчеркнул, что асфальтирование этой дороги обеспечит повышение уровня жизни людей и доступность к общественно значимым объектам

Также руководитель Чувашии отметил, что ранее с просьбой о строительстве дороги к нему обратились местные депутаты, и ремонт трассы включили в программу «Комплексное развитие сельских территорий». Сообщается, что данная программа увеличилась больше чем в 1,8 раз. Также, поделился Олег Николаев, сейчас активно развивается инициативное бюджетирование, и в этом году поддержку оказали более 1200 проектам, более половины из которых — дороги на селе.

Как рассказал Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов, строительные работы проведены по всей протяженности этой автодороги, что составляет 2,5 км. Сегодня здесь построены тротуары, имеются водопропускные трубы. Для обеспечения безопасности дорожного движения обустроены искусственные неровности, есть пешеходные переходы и нанесена разметка.