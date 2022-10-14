Британские власти начали отказывать в убежище некоторым украинцам

Великобритания отказывает в убежище украинским беженцам без гражданства Фото: REUTERS

Власти Великобритании наотрез отказываются принимать беженцев из Украины, если у них нет украинского гражданства. Информацию об этом распространила влиятельная британская газета The Independent.

Издание отмечает, что, согласно новым правилам, утвержденным властями Соединенного королевства, для получения убежища в Великобритании необходимо наличие украинского гражданства или факт сопровождения гражданина Украины.

Таким образом, тысячи беженцев с Украины в ближайшее время рискуют быть высланными из Британии, некоторые из них уже начали получать официальные уведомления об отказе в предоставлении убежища.

Ранее стало известно о том, что принимающие беженцев швейцарские семьи начали «уставать» от совместного проживания с украинцами. Соответствующий сюжет снял местный телеканал SRF. По информации журналистов, около 30 тысяч семей в Швейцарии готовы приютить у себя беженцев с Украины. Однако, по словам директора Швейцарской службы помощи беженцам (SFH) Мириам Беренс, ведомство фиксирует первые признаки усталости во многих принимающих семьях.