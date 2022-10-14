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Экономика14 октября 2022 15:05

IDNES: Запрет на экспорт российской березы взвинтил цены на туалетную бумагу в Европе

Эмбарго на ее вывоз привело к борьбе за березу на мировых рынках, это привело к подорожанию туалетной бумаги и снижению ее качества
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Запрет на экспорта российской березы взвинтили цены на туалетную бумагу в Европе

Запрет на экспорта российской березы взвинтили цены на туалетную бумагу в Европе

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Запрет России на вывоз березы спровоцировал сильный рост цен на туалетную бумагу и ее дефициту в Европе.

Как пишет чешское издание IDNES, береза имеет древесину, состоящую из коротких волокон, благодаря чему средства гигиены получаются более мягкими. Запрет на ее вывоз привел к борьбе за березу на мировых рынках, что в конечном счете привело к подорожанию туалетной бумаги и снижению ее качества.

В сообщении отмечается, что Россия запретила экспорт березовой древесины в ответ на западные санкции, введенные после начала военной спецоперации на Украине. В этом году западный рынок недосчитается от 800 тысяч до 1,2 миллиона тонн целлюлозы, считают эксперты. Вместе с тем стоимость сырья с начала 2022 года выросла на 45% в связи с подорожанием процесса дробления и измельчения щепы в целлюлозную массу.