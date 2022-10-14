В Архангельской области открылся штаб поддержки мобилизованных и их семей

В Архангельской области уже начал работу Штаб поддержки мобилизованных и их семей. Фото: Кирилл ИОДАС.

В Архангельской области по поручению губернатора Александра Цыбульского создан Штаб поддержки мобилизованных и их семей. Сюда близкие военнослужащих могут обращаться за помощью и консультациями. Для этого организована круглосуточная выделенная телефонная линия, работающая без перерывов и выходных. Штаб создан на базе Губернаторского центра «Вместе мы сильнее», к его работе подключился Союз женщин Архангельской области.

Связь между сотрудниками штаба и обратившимися за помощью семьями военнослужащих поддерживается по номеру телефона, который доступен только мобилизованным и их родным. Такой формат общения, по мнению губернатора, позволяет сделать помощь более адресной и всесторонней. Глава региона посетил бригады армейского корпуса Северного флота в Печенге, где проходят подготовку мобилизованные жители области. Александр Цыбульский сообщил им номер телефона горячей линии, а бойцы, в свою очередь, передали в штаб контакты своих семей.

Ежедневно на горячую линию штаба поступает около 20 звонков от родственников военнослужащих, и это количество растет. Сотрудники штаба также обзванивают родных мобилизованных северян и предлагают им свою помощь,

- Ежедневно я лично, другие участники союза находимся на связи со штабом, помогаем решать все вопросы, с которыми обращаются семьи наших земляков, проходящих сейчас подготовку к военной службе на базах Минобороны и Северного флота, - рассказала глава общественной организации «Союз женщин Архангельской области» Екатерина Прокопьева.

Вопросы, поступающие от родственников призывников, в основном касаются мер поддержки, принятых на федеральном и региональном уровнях.

- Очень плотно по каждой просьбе мы отрабатываем: подключаем волонтеров, общественные организации, органы власти, - сообщила Екатерина Прокопьева. - Оказываем содействие во взаимодействии с банковской сферой. Помогаем разобраться в ситуациях, когда у мобилизованных или их родных есть какие-то сомнения в части законности мобилизации. По поручению губернатора мы занимаемся этими вопросами вместе с прокуратурой и военкоматами. Задача, которую ставит губернатор, – в вопросах мобилизации ни в коем случае не должны допускаться нарушения прав людей. Кроме того, мы получаем просьбы просто позаботиться о семье: кому-то нужны дрова, кому-то необходимо помочь по дому или с детьми.

Еще одна задача штаба - обеспечить мобилизованных дополнительными вещами для более комфортного несения службы. Первые такие наборы со спальными мешками, термоизоляционными ковриками, термобельем и другими бытовыми предметами губернатор Александр Цыбульский на прошлой неделе передал бойцам, проходящим службу в Печенеге. Такие же наборы получат военнослужащие, которых готовят на базах Минобороны в Ленинградской области.