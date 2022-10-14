Путин объяснил действия российской армии водной блокадой Крыма со стороны Украины Фото: REUTERS

Вооруженные силы России в ходе военной спецоперации на Украине обеспечили водоснабжение Крыма, заявил президент РФ Владимир Путин, вспоминая водную блокаду полуострова со стороны Киева.

«Взяли и воду отрубили. Войскам пришлось зайти и воду открыть в Крым. Вот как пример логики наших действий. Не сделали бы вот этого действия – не было бы других», – сказал глава государства на пресс-конференции в Астане.

Как отметил российский лидер, Москве после взрыва на Крымском мосту предстоит хорошо продумать обеспечение сообщения с Крымом по территории новых регионов России.

Напомним, что до 2014 года вода поступала в Крым по Северо-Крымскому каналу. После вхождения полуострова в состав РФ Украина отрезала его водоснабжение, построив дамбу. В первый день военной спецоперации российский войска восстановили подачу воды в Крым.