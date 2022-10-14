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Политика14 октября 2022 15:31

Путин объяснил действия российской армии водной блокадой Крыма со стороны Украины

Войскам пришлось зайти и открыть воду, заявил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин объяснил действия российской армии водной блокадой Крыма со стороны Украины

Путин объяснил действия российской армии водной блокадой Крыма со стороны Украины

Фото: REUTERS

Вооруженные силы России в ходе военной спецоперации на Украине обеспечили водоснабжение Крыма, заявил президент РФ Владимир Путин, вспоминая водную блокаду полуострова со стороны Киева.

«Взяли и воду отрубили. Войскам пришлось зайти и воду открыть в Крым. Вот как пример логики наших действий. Не сделали бы вот этого действия – не было бы других», – сказал глава государства на пресс-конференции в Астане.

Как отметил российский лидер, Москве после взрыва на Крымском мосту предстоит хорошо продумать обеспечение сообщения с Крымом по территории новых регионов России.

Напомним, что до 2014 года вода поступала в Крым по Северо-Крымскому каналу. После вхождения полуострова в состав РФ Украина отрезала его водоснабжение, построив дамбу. В первый день военной спецоперации российский войска восстановили подачу воды в Крым.