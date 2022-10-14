Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 октября 2022 15:41

В ЛДПР прокомментировали петицию о канонизации Жириновского как пророка

Политик оказался героем своего времени, заявили в партии
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Жириновский стал героем своего времени, а его сторонники ищут способы его увековечения, заявили во фракции ЛДПР, комментируя петицию с просьбой причислить политика к лику святых.

Петиция к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу причислить Жириновского к лику святых из-за его сбывающихся пророчеств появилась на сайте Change.org.

"Владимир Жириновский стал героем своего времени. Он уже получил в народе статус пророка современности. Мы рады, что его многочисленные сторонники ищут способы увековечить его, добиться его признания. Мы в ЛДПР тоже прикладываем усилия, чтобы имя Владимира Вольфовича сохранилось в веках, например, в топонимике разных городов, как в Москве, где в его честь уже назвали улицу", - сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.

Ранее KP.RU писал, что самый яркий оппозиционный политик самой большой страны Владимир Жириновский умер после продолжительной болезни.

Также сайт CRIMEA.KP.RU отмечал, что в историю России Владимир Вольфович войдет не только как харизматичный политик и глава партии, но и как автор множества метких и красноречивых афоризмов и фраз, которые прочно вошли в лексикон жителей всех регионов России.