В ЛДПР прокомментировали петицию о канонизации Жириновского как пророка

Владимир Жириновский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Жириновский стал героем своего времени, а его сторонники ищут способы его увековечения, заявили во фракции ЛДПР, комментируя петицию с просьбой причислить политика к лику святых.

Петиция к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу причислить Жириновского к лику святых из-за его сбывающихся пророчеств появилась на сайте Change.org.

"Владимир Жириновский стал героем своего времени. Он уже получил в народе статус пророка современности. Мы рады, что его многочисленные сторонники ищут способы увековечить его, добиться его признания. Мы в ЛДПР тоже прикладываем усилия, чтобы имя Владимира Вольфовича сохранилось в веках, например, в топонимике разных городов, как в Москве, где в его честь уже назвали улицу", - сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.

Ранее KP.RU писал, что самый яркий оппозиционный политик самой большой страны Владимир Жириновский умер после продолжительной болезни.

Также сайт CRIMEA.KP.RU отмечал, что в историю России Владимир Вольфович войдет не только как харизматичный политик и глава партии, но и как автор множества метких и красноречивых афоризмов и фраз, которые прочно вошли в лексикон жителей всех регионов России.