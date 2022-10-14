Экологическая арт-терапия, или Как в Москве лечат деревья

Фото: пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы.

Ведущие эксперты отрасли, представители органов власти, бизнеса и волонтерских организаций собрались в «Комсомолке» на конференции «Экологическая повестка в 2022 году: реально ли заботиться об экологии, когда в центре внимания – экономика», чтобы обсудить главное – живой мир, который нас окружает и от которого зависит наша жизнь.

Кроме вопросов о зеленой энергетике и о взаимодействии власти, бизнеса и науки при выполнении ESG-повестки, на конференции также обсуждали самые заметные проекты – все они участники Национальной экологической премии медиагруппы «Комсомольская правда».

Интересный и важный проект представила представитель ГПБУ «Мосприрода» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Нефедова. Она рассказала об уникальной природоохранной акции «ПаркАрт», в которую вовлечены художники-волонтеры – они наносят рисунки на поврежденные деревья, тем самым оздоравливая их. Этот проект стал одним из претендентов на звание лучшего в номинации «ЭкоИнициатива». По своей сути акция «ПаркАрт» – это рисунки-пластыри лечебного назначения для поврежденных стволов деревьев. К «пациентам» относятся деревья с морозобойными трещинами, которые появляются зимой в результате резкого перепада температур. А также стволы, поврежденные человеком, животными или техникой, или ослабленные какими-либо болезнями. Когда трещина глубокая, то в нее попадают споры грибов, вредители и много влаги – в итоге дерево может погибнуть. Вот этого как раз и стараются не допустить специалисты.

– Сначала мы ищем поврежденные деревья, где есть участки оголенной коры. Затем проводим комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий, обрабатываем эту рану по типу как лечат зубы у человека. То есть зачищаем от остатков мха, лишайника, споров грибов, плесени. Далее наносим дезинфицирующий и антисептирующий составы. Затем наносим 1–2 слоя водоотталкивающей грунтовки. И только потом начинается творчество: отбор эскизов рисунков и приглашение художников-волонтеров, которые, используя безопасные акриловые краски, рисуют картинку. А после на нее наносят закрепляющий состав, – рассказала о проекте Юлия Нефедова.

По ее словам, акрил зарекомендовал себя как очень полезное средство для дерева, он не проникает в структуру древесины, но в то же время создает защитную поверхностную пленку, которая не пропускает влагу. Тем самым «рана» консервируется. Кроме того, акрил устойчив к высоким и низким температурам, не разрушается под воздействием осадков.

– За 7 лет реализации проекта создано около 250 картин на природных территориях Москвы, в акцию вовлечено около 100 художников-волонтеров. Арт-пластырь уже получили 200 таких деревьев, которые пролечены по всем правилам, – отметила специалист ГПБУ «Мосприрода» Юлия Нефедова.

Кстати, после лечения деревья на произвол судьбы не бросают – специалисты регулярно проверяют подопечных и осматривают их «раны», анализируя, как идет процесс заживления.

Напомним, акция «ПаркАрт» стартовала в 2016 году. Чтобы поучаствовать в ней, нужно отправить заявку в адрес Мосприроды со своими эскизами, которые потом отберут специалисты и предложат дерево.

Справка «КП»: ГПБУ «Мосприрода» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы с 2014 года управляет особыми природными территориями регионального значения и отдельными объектами природных и озелененных территорий в Москве, а также осуществляет региональный государственный надзор в области охраны и использования этих территорий. Одно из важнейших направлений деятельности Мосприроды – экологическое просвещение. В Москве работают десять эколого-просветительских центров, где проводятся самые разные мероприятия: экскурсии, лекции, мастер-классы, квесты, викторины и многое другое.