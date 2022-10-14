В Кишиневе полиция задерживает участников протестов, несогласных с президентом Санду Фото: Shutterstock

В Кишиневе полиция активно задерживает на улицах участников акции протеста, несогласных с политикой президента страны Майей Санду.

Глава Молдавии попросила правительство расширить права полицейских и разрешить им разгонять протесты без согласия с властями на местах.

правительство страны разрешить полиции разгонять протесты без согласования с местными властями, передает Rt.

Стражи порядка также получили права удалять из толпы протестующих тех, кто подстрекает к дискриминации или насилию.

Президент Молдавии Майя Санду призвала «жестко наказать» протестующих в Кишиневе. По ее словам, люди, которые выходят на улицы и протестуют против высокой инфляции и энергокризиса. По мнению президента - это воры и предатели родины, передает Пятый канал.

Молдавия по итогам сентября 2022 года сократила потребление российского газа до 27,4 млн кубометров. Это оказалось на 37,8% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года, пишет ФАН.