Движение грузовиков по Крымскому мосту планируют запустить 15 октября 2022 Фото: REUTERS

Движение грузового транспорта по Крымскому мосту планируют запустить в субботу, 15 октября. Автомобили не будут допускаться на мост без досмотра, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

«Завтра к вечеру мы ожидаем усиления существующих опор, и мы, скорее всего, уже начнем пропускать грузовики. С технической точки зрения мост уже будет готов пропускать по двум полосам, но есть вопросы с досмотром. Все-таки мы недосмотренные машины пускать на мост не будем. Груженые машины либо будут полностью досмотрены, либо поедут на пароме, либо поедут по маршрутам по новым территориям», – сказал вице-премьер журналистам.

По словам Хунсуллина, сейчас по Крымскому мосту проезжают до 90 автомобилей в час. Говоря о сроках восстановления моста, зампред правительства РФ допустил, что работы могут завершиться до конца этого года.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что восстановительные работы на объекте начнутся сразу после проведения следственных действий. Соответствующие меры будут предприняты в ближайшее время, отметил он.