Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский объяснил, зачем были нужны ракетные удары по инфраструктуре Украины

Александр Ходаковский подробно раскрыл смысл нанесенных ВС РФ массированных ударов по Украине Фото: Александр КОЦ

Массированные удары, нанесенные Вооруженными силами РФ по критической инфраструктуре Украины, имеют важное психологическое значение для дальнейшего хода спецоперации. Такое заявление сделал командир батальона "Восток" Донецкой народной республики Александр Ходаковский.

"У меня нет конкретных данных, какие объекты поражались и какой нанесен ущерб. Но мы понимаем, что на 15% выработка энергии на Украине упала. Надолго ли — не могу судить. <...> Теперь украинское общество знает, что ракеты могут прилететь в любой момент и в любое место, а ПВО у них не работает. У них теперь нет иллюзии защищенности. Зато есть понимание, что мы не применяли это оружие раньше исключительно по нашей доброй воле", - сообщил Ходаковский в интервью корреспонденту KP.RU Дмитрию Стешину.

Российский президент Владимир Путин ранее в рамках оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября 2022 года был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи практически на всей территории Украины. По словам главы государства, в случае повторения террористических действий на территории России (подобных взрыву на Крымском мосту и попытки терактов на Курской АЭС) ответные действия Москвы будут крайне жесткими.

14 октября нынешнего года Путин заявил, что необходимости в проведении новых массированных ударов по Украине в настоящее время пока нет.