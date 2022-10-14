Заводы Danone в России продолжают работу в обычном режиме Фото: REUTERS

Предприятия французской компании Danone в России продолжают работать в обычном режиме, несмотря на ее решение передать контроль своего бизнеса по производству молочной и растительной продукции, сообщает Министерство сельского хозяйства РФ.

«По информации Минсельхоза России, заводы холдинга продолжают свою деятельность в обычном режиме, сохраняются рабочие места, а продукция поступает на российский рынок», – рассказали в ведомстве журналистам.

Как писал сайт KP.RU, в пятнрицу, 14 октября, компания по производству молочных продуктов Danone заявила об уходе с российского рынка. Как говорится в сообщении, компания передает контроль над бизнесом в России Essential Dairy and Plant-based.

В РФ Danone представлена брендами «Даниссимо», «Простоквашино», «Растишка», «Актуаль», «Смешарики», «Тёма», «Активиа», «Малютка», «Bio Баланс», а также Actimel, Danone, Alpro, Bebelac, Nutrilon, Evian. За первые девять месяцев этого года на бизнес Essential Dairy and Plant-based в России приходилось примерно 5% чистых продаж Danone.