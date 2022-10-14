Электрическая подстанция загорелась после обстрела Белогорода украинскими войсками Фото: Telegram-канал главы Белгородской области Вячеслава Гладкова

В Белгороде после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины загорелась электрическая подстанция, сообщает глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«После обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт. Максимально быстро постараемся устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник – до четырех часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания», – написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона сообщил, что выехал на место инцидента, где в настоящее время работают оперативные службы.

Напомним, накануне в Белгородской области во время обстрела Вооруженными силами Украины одного из поселков был подорван склад с боеприпасами, они сдетонировали.

Как писал сайт KP.RU, ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелами территории Белгородской и Курской областей со стороны Украины.