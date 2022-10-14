Nicola Porro: жители Италии отказываются от поддержки Украины и надеются на начало переговоров

Большинство итальянце изменили отношение к Украине и поддержали проведение переговоров между Москвой и Киевом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итальянцы кардинально изменили отношение к Киеву и теперь выступают за дипломатическое решение проблемы, не поддерживая намерение украинского президента Владимира Зеленского продолжать военные действия. Об этом написал в своей статье для онлайн-издания Nicola Porro итальянский журналист Маттео Миланези.

Он обнародовал результаты недавнего опроса, из которых следует, что 60 процентов респондентов выступили за то, чтобы усадить Украину за стол переговоров с Россией. Лишь 27 процентов поддержали продолжение военной помощи Киеву.

"Это поразительные результаты, учитывая, как конфликт изображали с конца февраля 2022 года. Говорили, что это противостояние между Азией и Европой, возвращение холодной войны, очередное смещение западного геополитического центра тяжести", - говорится в материале, написанном Миланези. По его словам, в последнее уже все больше итальянцев начинают "включать критическое мышление" и перестают безоговорочно поддерживать Украину и власти этой страны.

Ранее стало известно о том, что власти Великобритании на фоне ухудшения отношения жителей Соединенного королевства к украинским беженцам приняли официальное решение отказывать в убежище части переселенцев с Украины.

Так, в первую очередь права на получение убежища в Британии лишатся те беженцы, которые по тем или иным причинам не имеют украинского гражданства. Таким образом, фактически в безвыходном положении вскоре могут оказаться тысячи приезжающих в Соединенное королевство украинских беженцев.