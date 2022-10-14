Российские подразделения совместной группировки сил в ближайшее время прибудут в Белоруссию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российские подразделения, которые входят в региональную группировку войск РФ и Белоруссии, прибудут в республику в ближайшее время, сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Виктор Тумар.

«Буквально в ближайшие дни на территорию Белоруссии начнут прибывать войска российской составляющей региональной группировки войск», – сказал он журналистам.

Как отметил полковник, создание совместной группировки сил вызвано необходимостью охраны белорусской границы и снижения военной активности в приграничных районах на фоне роста усиления угрозы безопасности. Проект является исключительно оборонительным, подчеркнул Тумар.

По словам замначальника Генштаба ВС Белоруссии, страны НАТО в течение нескольких лет наращивают военную активность вблизи границ страны, в том числе путем создания новых военных объектов. В приграничных регионах формируются соединения, располагающие современным наступательным вооружением, добавил он.

Как писал сайт KP.RU, ранее президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.