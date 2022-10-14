Британские СМИ проверяют, что произойдет раньше - Трасс уйдет в отставку или сгниет салат

Британцы делают ставки, кто продержится дольше – премьер-министр страны Трасс или салат Фото: REUTERS

Британская газета Daily Star начала активно принимать от своих читателей ставки, кто дольше продержится – Лиз Трасс в кресле премьер-министра Соединенного Королевства или кочан салата, который купили в ближайшем супермаркете.

Британская газета Daily Star начала активно принимать от своих читателей ставки, кто дольше продержится – Лиз Трасс в кресле премьер-министра Соединенного Королевства или кочан салата, который купили в ближайшем супермаркете.

Трасс вступила в должность британского премьера 6 сентября нынешнего года, сменив на данной должности бывшего главу кабинета министров Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

Трасс уверенно выиграла борьбу за пост лидера правящей Консервативной партии по итогам внутрипартийного голосования, завершившегося 2 сентября 2022 года. За кандидатуру Трасс отдали голоса 81 326 рядовых членов, ее конкурент, бывший британский министр финансов Риши Сунак, получил лишь 60 399 голосов.