В МИД России считают, что США не заинтересованы в переговорах по кибербезопасности Фото: REUTERS

Нынешние власти Соединенных Штатов не заинтересованы в переговорах по кибербезопасности с Россией, считает директор департамента международной безопасности Министерства иностранных дел РФ Андрей Крутских.

«Переговоры сегодняшнему Вашингтону не нужны. В них с нами уступок получить он не может, а диктат не проходит. Решать вопросы мировой политики США рассчитывают, по их собственному выражению, «на поле боя», – заявил дипломат в интервью журналу «Международная жизнь».

Как отметил Крутских, представитель США по проблемам цифровой сферы недавно публично провозгласил в качестве цели политики Вашингтона «киберсдерживание России». Директор департамента подчеркнул, что двусторонний диалог по кибербезопасности практически остановлен, однако обвинения и угрозы в адрес Москвы «сыплются из-за океана, как из рога изобилия».

По словам Крутских, российским переговорщикам не дают возможности выполнять свои дипломатические функции в ООН и препятствуют доступу к штаб-квартире. Таким образом, отметил он, подрывается переговорный процесс по международной информационной безопасности. Дипломат выразил уверенность, что российским дипломатам и руководству РФ хватит воли и решимости, чтобы «удержать мир от катастрофы, не поступившись даже вершком национальных интересов».