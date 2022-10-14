Россияне впервые с марта стали продавать больше валюты, чем покупать Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Россияне впервые с марта стали больше продавать валюты, чем покупать ее. Об этом свидетельствуют данные обзора Центробанка о рисках финансовых рынков. Согласно отчетам регулятора, в сентябре положение дел таково: объем продаж (за вычетом покупки) оставил 22,4 млрд рублей.

Аналогичный перевес рынка фиксировался еще в марте, тогда было продано валюты на 510,4 млрд рублей. Затем был период, когда люди старались скупать как можно больше иностранных средств.

Своеобразный рекорд пришелся на май, тогда россияне выкупили валюты на 239,4 млрд рублей. Если говорить о сентябре, то на покупку юаней, евро и долларов через биржу, было потрачено на 139,3 млрд рублей больше, чем оборот в продажах, сообщает «Газета.Ru».

Тем временем, в системе быстрых платежей Центробанка готовят запуск переводов в Армению и Казахстан. Анонсированное ранее направление перечислений — в Белоруссию — планируется протестировать уже в конце 2022 года, пишет газета "Известия".

А частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров в беседе с RT допустил, что курс доллара снизится на 1—1,5 рубля в ближайшее время.