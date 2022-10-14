Швеция отказалась делиться с Германий и Данией результатами расследования по «Северным потокам», сославшись на секретность

Швеция отказалась делиться с Германий и Данией результатами расследования по «Северным потокам» Фото: REUTERS

Швеция не стала делиться с Германий и Данией результатами расследования по диверсиям на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», поскольку сочла их слишком секретными.

По информации Der Spiegel, Стокгольм отказался от создания совместной следственной группы, так «гриф секретности итогов ее расследования был слишком высоким, чтобы делиться ими с другими странами».

Как отмечается в сообщении, германская сторона все еще надеется на сотрудничество с шведскими властями, однако, вероятнее всего, немецким следователям придется анализировать фотографии с подводного беспилотника. На них, по данным издания, запечатлены свидетельства мощного взрыва в районе «Северного потока».

Как писал сайт KP.RU, вечером 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, также сообщалось о ЧП с падением давления на «Северном потоке-2».

Служба безопасности Швеции назвала инциденты на газопроводах грубой диверсией и допустила участие в них «иностранных сил».

Председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что труба «Северного потока» после атаки на него на большом протяжении заполнена водой. По его словам, вероятно, предстоит строить новый участок газопровода.