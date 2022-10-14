Профессор объяснил, кому увеличат фиксированную часть пенсии в два раза уже в ноябре Фото: Иван ВИСЛОВ

В ноябре некоторым пенсионерам стоит ждать индексацию выплат. Она пройдет выборочно и коснется тех, которым в октябре исполнилось 80 лет. С ноября она начнут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, причем никаких дополнительных заявлений подавать не нужно. Выплата индексируется в автоматическом режиме. Об этом Москве 24 рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

- Повышение связано с тем, что у данной категории повышены расходы, например, на покупку медикаментов, - объяснил эксперт.

Страховая пенсия по старости состоит из двух частей. Первая – фиксированная часть на основе индивидуальных пенсионных баллов. В вторая зависит от выработанного стажа. После достижения 80 лет удваивается первая выплата, а вторая остается неизменной.

В 2022 году фиксированная часть составляет 7 220 рублей 74 копейки. То есть, именно она будет увеличена в два раза.

В Госдуме планируют проиндексировать пенсию на 2,6% выше инфляции. Об этом сообщил заместитель министра труда и соцзащиты России Андрей Пудов. Индексация затронет только пенсионеров, которые нигде не работают, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Тем временем, в Госдуме предложили повышать размера скидки на коммунальные услуги для ветеранов боевых действий после 60-летнего возраста, передает РИАМО.