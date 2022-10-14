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Общество14 октября 2022 19:42

Глава Белгородской области Гладков рекомендовал школам региона уйти на каникулы с 17 октября 2022

С такой инициативой выступила одна из жительниц Белгорода
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков Фото: пресс-служба Белгородской области

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков Фото: пресс-служба Белгородской области

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что будет рекомендовать школам региона уйти на каникулы с понедельника, 17 октября.

«Буду рекомендовать школам...с понедельника объявим каникулы в Белгородской области для всех школ», – сказал глава региона во время эфира на своей странице во «ВКонтакте».

С инициативой досрочно объявить в школах Белгородской области каникулы выступила одна из жительниц Белгорода.

Напомним, в пятницу, 14 октября, в Белгороде после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины загорелась электрическая подстанция.

Накануне в Белгородской области во время обстрела Вооруженными силами Украины одного из поселков был подорван склад с боеприпасами, они сдетонировали.

Как писал сайт KP.RU, ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелами территории Белгородской и Курской областей со стороны Украины.