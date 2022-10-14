Эксперт по недвижимости перечислил плюсы и минусы жизни на первом этаже Фото: Евгения ГУСЕВА

Не секрет, что этаж, на котором расположена квартира, часто имеет важную роль для покупателя. Многие принципиально не рассматривают жилье на первом и последнем этаже.

Генеральный директор Экспертного бюро недвижимости PLEADA Денис Леушин рассказал о плюсах и минусах жизни на разных этажах.

Наихудшая обстановка с шумом и посторонними звуками будет на нижних этажах. Они наихудшие с точки зрения экологии, так как выхлопные газы от автомобилей не поднимаются выше 4-5 этажа.

Еще один минус – мало естественного света, часто его поглощают деревья. Хорошее освещение начинается только с 6-го этаж.

Зато с точки зрения пожарной безопасности, чем ближе к земле, тем лучше. К тому же, жильцам этих квартир не придется ходить пешком наверх в случае поломки лифта и переплачивать за подъем грузов.

- Первые этажи будут плюсом для людей с ограниченными возможностями и пожилых. А еще цены на эти объекты могут быть ниже почти на миллион рублей, если сравнивать с альтернативными вариантами на верхних этажах, - отметил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Самыми оптимальными считаются средние этажи дома, а вот верхние подойдут тем, что ценит хорошие виды.

Тем временем, банк России собирается применить меры в отношении ипотеки от застройщиков, предлагаемой под ставки в 1% и ниже. Эксперты сходятся во мнении, что наценка на такие объекты может достигать 40%, хотя в некоторых случаях эти предложения выгодны, пишет газета "Известия".

Риэлторы советуют не иметь дела с родственниками или опекунами собственников жилья с психическими расстройствами. Они могут в день заключения сделки обратиться в психдиспансер с жалобой на состояние здоровья владельца квартиры, передает телеканал "360".