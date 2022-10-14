Взрыв в шахте произошел на севере Турции, погибли 14 рабочих

В шахте на севере Турции произошел взрыв. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В шахте на севере Турции произошел взрыв. Об этом в четверг 14 октября сообщает турецкий телеканал A Haber.

По информации телеканала, не менее 14 человек погибли, еще 49 шахтеров остаются заблокированными на глубине 300 метров.

Сообщается, что ЧП случилось в шахте Бартин на севере Турции, на место выехали спасательные службы и медики.

«Взрыв произошел на глубине 300 метров, в это время под землей находилось около 115 рабочих», - информирует телеканал. Информацию о взрыве также подтвердили местные власти.

Телеканал рассказывает, что шахтеры, чьи друзья оказались под завалами после взрыва, отказываются покидать место происшествия, некоторые просят позволить им вернуться в шахту, чтобы спасти товарищей.

Напомним, в Кузбассе 25 ноября 2021 года в 8.35 по местному времени произошло ЧП на шахте «Листвяжная» в Беловском районе. Погибли 46 горняков и шесть спасателей. Подробности здесь на KP.RU.