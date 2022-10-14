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Политика14 октября 2022 20:53

Путин ответил президенту Таджикистана на призыв не воспринимать Центральную Азию как бывший СССР

Президент РФ прокомментировал национальную политику Советского Союза
Мария ПАВЛОВА
Владимир Путин ответил на призыв президента Таджикистана не воспринимать страны Центральной Азии через призму бывшего СССР.

Владимир Путин ответил на призыв президента Таджикистана не воспринимать страны Центральной Азии через призму бывшего СССР.

Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин рассказал о развитии культуры и экономики народов союзных республик в СССР в ответ на слова президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который призвал не воспринимать центральноазиатские страны как бывший СССР, но относиться к ним с уважением, в том числе в области экономического сотрудничества.

Российский лидер, комментируя национальную политику СССР, подчеркнул необходимость наполнения существующих форматов сотрудничества новым содержанием.

«Конечно, в Советском Союзе и книжки издавали, и театры открывали на национальных языках, развивали культуру и экономику»,- сказал Путин.

Президент РФ, говоря об экономическом сотрудничестве России и стран Центральной Азии, призвал уделять внимание общерегиональным проектам и потребностям, сочетать их с имеющимися возможностями и продвигать не только в двустороннем формате, но и в масштабе всего региона.

Прямая онлайн-трансляция выступления Владимира Путина на пресс-конференции 14 октября 2022 здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости противостоять попыткам размежевания народов России и Центральной Азии.