Путин ответил президенту Таджикистана на призыв не воспринимать Центральную Азию как бывший СССР

Владимир Путин ответил на призыв президента Таджикистана не воспринимать страны Центральной Азии через призму бывшего СССР. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин рассказал о развитии культуры и экономики народов союзных республик в СССР в ответ на слова президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который призвал не воспринимать центральноазиатские страны как бывший СССР, но относиться к ним с уважением, в том числе в области экономического сотрудничества.

Российский лидер, комментируя национальную политику СССР, подчеркнул необходимость наполнения существующих форматов сотрудничества новым содержанием.

«Конечно, в Советском Союзе и книжки издавали, и театры открывали на национальных языках, развивали культуру и экономику»,- сказал Путин.

Президент РФ, говоря об экономическом сотрудничестве России и стран Центральной Азии, призвал уделять внимание общерегиональным проектам и потребностям, сочетать их с имеющимися возможностями и продвигать не только в двустороннем формате, но и в масштабе всего региона.

Прямая онлайн-трансляция выступления Владимира Путина на пресс-конференции 14 октября 2022 здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости противостоять попыткам размежевания народов России и Центральной Азии.