Электроснабжение в Белгороде восстановлено после обстрела ВСУ

В Белгороде восстановили электроснабжение после пожара загоревшейся из-за обстрела ВСУ подстанции. Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгороде полностью восстановлено электроснабжение после пожара на подстанции, загоревшейся из-за обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Начали подавать электроэнергию потребителям», - написал Гладков в своем Telegram в 21.17 пятницы 14 октября, отметив, что белгородские энергетики максимально быстро выполняют свою работу.

Позднее в пресс-службе «Россети Центр» - «Белгородэнерго» сообщили, что электроснабжение в городе полностью восстановлено.

«Специалисты филиала «Россети Центр» - «Белгородэнерго» к 23-10 мск восстановили электроснабжение потребителей», - сообщили в пресс-службе, отметив, что вначале, задействуя резервные схемы, энергетики обеспечили электричеством социально значимые объекты, потом энергию начали подавать остальным потребителям.

Напомним, в пятницу, 14 октября, после обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт.

Ранее ВСУ за 8 октября обстреляли 5 населенных пунктов Белгородской области. Была ранена 16-летняя девушка.